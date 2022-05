Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag anfängliche Gewinne ausgebaut. Seit dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo auf russisches Rohöl hätten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Schon davor seien sie wegen des Ukraine-Krieges deutlich geklettert. Seit Jahresbeginn seien die Preise um gut 40% gestiegen.Für zusätzlichen Auftrieb sorge die Ankündigung der USA vom Donnerstag, ab diesem Herbst mit der Wiederbefüllung der strategischen Ölreserven zu beginnen. Die Reserven würden sich derzeit auf relativ niedrigem Niveau befinden, da die US-Regierung in den vergangenen Monaten mehrfach Erdöl in den Markt geleitet habe, um den steigenden Ölpreisen Einhalt zu gebieten.Ein Gegengewicht zu den steigenden Rohölpreisen stelle nach wie vor die strikte Corona-Politik Chinas dar. Die Konjunktur der Volksrepublik werdedurch strenge Ausgangssperren deutlich belastet. China sei einer der größten Ölnachfrager der Welt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link