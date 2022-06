Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Lange hätten Ölkonzerne an der Börse scheinbar keine Rolle mehr gespielt. Aber im aktuellen Umfeld steigender Inflation seien sie wieder gefragt wie lange nicht mehr. Das gelte auch heute für die Exxon Mobil-Aktie, die nicht nur von positiven Analystenkommentaren profitierenund sich auf einen der vorderen Plätze im Dow Jones schieben.Exxon Mobil und TotalEnergies soll´ten zu einer Gruppe westlicher Energieunternehmen gehören, die bereit seien, Beteiligungen an einem Multimilliarden-Dollar-Projekt in Katar abzuschließen. Das berichtet Bloomberg News. Katars Projekt, eines der größten in der Erdgasindustrie, komme genau zu der Zeit, da Europa angesichts des Ukraine-Kriegs sich beeile, neue Lieferanten für Öl und Gas zu finden.Die Investitionen würden dem Staat am Persischen Golf helfen, einen Plan von mindestens 30 Mrd. USD zu finanzieren, um die jährliche Produktion von Flüssigerdgas bis 2027 auf fast 130 Mio. Tonnen zu steigern. Katar könnte zunächst Partner für die erste Phase bekannt geben, hätten einige der Personen gesagt. In diesem Teil werde QatarEnergy vier Verflüssigungseinheiten bauen, die als Züge bekannt seien, jede mit einer Kapazität von 8 Mio. Tonnen pro Jahr. Exxon Mobil habe eine Stellungnahme abgelehnt und Fragen an QatarEnergy verwiesen.Die Credit Suisse habe ebenfalls ihr Kursziel von 102 auf 115 USD angehoben. Analyst Manav Gupta sehe höhere Erdgaspreise und höhere Raffineriegewinne voraus. Die Credit Suisse würde bei Exxon Mobil dabeibleiben.Die Exxon Mobil-Aktie strebe im laufenden Jahr stramm nach oben. Nun habe der Kurs die 100-USD-Marke geknackt. Das Allzeithoch bei 104,76 USD sei in Reichweite. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon MobilBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link