Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

46,535 EUR -0,63% (04.03.2021, 11:51)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

56,52 USD +0,80% (03.03.2021, 22:10)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 43 USD auf 55 USD.Der Geschäftsbericht 2020 habe eine signifikante Verschlechterung der Reservedaten (u.a. organische Reserveersatzrate 2020: -410%; statistische Reichweite: 10,7 (Vj.: 15,1) Jahre) offenbart. Hingegen sei das jährliche Strategie-Update (2021 bis 2025) nach Meinung des Analysten erfreulich ausgefallen. Wehrmutstropfen seien die vergleichsweise geringen Investitionen in Alternative/Erneuerbare Energien.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich deutlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 2,47 (alt: 1,66) USD; DPS 2021e: 3,48 USD; EPS 2022e: 3,68 (alt: 2,19) USD; DPS 2022e: 3,48 USD). Nach seine Einschätzung würden sich in 2021 die "ersten" Bilanz- und Verschuldungskennzahlen verbessern und ab 2022 werde die Dividende nicht mehr aus der Substanz gezahlt (erstmals seit 2018) und die Reduzierung der Verschuldung beginne. Die verbesserten Perspektiven seien nach Erachten des Analysten aber zum Großteil durch die Kursentwicklung der Exxon Mobil-Aktie (6 Monate: +45%; 12 Monate: +10%) bereits eingepreist. Zudem schmälere der Anstieg der Marktzinsen die Attraktivität der Dividendenrendite der Exxon Mobil-Aktie (2021e/2022e: 6,2%). Die strukturellen Herausforderungen (u.a. Dekarbonisierung) hätten Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Exxon Mobil-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 04.03.2021)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:46,54 EUR -0,67% (04.03.2021,12:20)