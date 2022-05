Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

82,55 EUR +2,25% (11.05.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

86,79 USD +2,08% (11.05.2022, 22:03)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Mittwoch teilweise von ihren jüngsten Verlusten erholt. Am Markt seien die Preisaufschläge mit der etwas günstigeren Corona-Lage in China begründet worden. Die in den USA überraschend gestiegenen Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise nicht belastet. An den beiden Vortagen seien sie noch stark unter Druck geraten.Die Aktien der großen Ölkonzerne könnten am Mittwoch weiter zulegen. Das Umfeld für Exxon Mobil & Co bleibe weiterhin gut, investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Nicht zu verachten außerdem: die hohen Dividendenzahlung, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link