Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

76,20 EUR -0,85% (09.03.2017, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

81,03 USD -1,81% (08.03.2017, 22:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (09.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktie: Unterstützung bei 70 Euro könnte unterschritten werden - Kein Kauf! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) ab.Der Ölpreis sei deutlich zurückgegangen. Das habe solche werte wie Exxon Mobil unter Druck gebracht. Die Exxon Mobil-Aktie habe schon vor einigen Wochen ein Verkaufssignal generiert. Zuletzt sei sie noch mal an den langfristigen Trend heran gelaufen. Gestern habe noch eine Herabstufung von HSBC die Exxon Mobil-Aktie zusätzlich gedrückt. Jetzt laufe die Exxon Mobil-Aktie auf die Unterstützung bei 70 Euro zu. Diese werde möglicherweise bei weiterer Schwäche des Ölpreises nach unten durchbrochen werden, denke der Börsenexperte.Die Exxon Mobil-Aktie ist im Moment nicht unbedingt ein Kauf - man sollte die weitere Entwicklung abwarten, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2017)XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:76,22 EUR -1,69% (09.03.2017, 12:29)