Aber nicht nur bei Verbrauchern, auch bei Regierungen nehme die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen zu. Politische Maßnahmen gegen Luftverschmutzung, Lärm und CO2-Emissionen würden in vielen Ländern weltweit mithilfe von Anreizprogrammen gefördert. "Die Nachfrage nimmt so schnell zu, dass Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren über 80 Prozent der Lithium-Ionen-Batterie-Technologie absorbieren werden. Damit wird der Batterie-Technologie-Sektor von weniger als 50 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr bis 2030 auf fast 1.600 GWh/Jahr wachsen. Investitionen in diesem Bereich bieten Investoren daher hohe Chancen", fahre der Experte fort.



Schätzungen zufolge sollten Elektrofahrzeuge in sechs Jahren zum gleichen Preis wie traditionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verfügbar sein. Bis 2037 sollten sie sogar deren Absatz übertreffen. Der globale Markt für Elektrofahrzeuge nehme mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,9 Prozent zu und solle bis 2024 über 50 Millionen Einheiten erreichen. "Mit einer steigenden Anzahl elektrifizierter Fahrzeuge geht auch eine weitere Zunahme des globalen Stromverbrauchs einher. Millionen von Autos und Bussen werden Strom aus dem Versorgungsnetz laden, anstatt aus der Zapfsäule zu tanken. An diesem Übergang werden alle Länder beteiligt sein - allen voran aber China als größter Fahrzeugmarkt der Welt", sage Venkatramanan. So sei 2018 etwa die Hälfte des weltweiten Elektroauto-Umsatzes auf den chinesischen Markt entfallen. Hier seien bedeutende Schritte unternommen worden, um die Flotten des öffentlichen Personenverkehrs mit batteriebetriebenen Bussen zu elektrifizieren. 16.000 batteriebetriebene Busse würden derzeit allein die 12,5 Millionen Einwohner Shenzhens bewegen.



Batterien seien aber nicht nur für die Automobilbranche, sondern auch für den Stromsektor von entscheidender Bedeutung. "Energiespeichersysteme wie Lithium-Ionen-Batterien können die nur zeitweise verfügbare erneuerbare Energie von Wind, Sonne, Wasser und Erdwärme erschließen, um den steigenden Strombedarf aufzufangen", so Venkatramanan. Netzbetreiber auf der ganzen Welt würden dem Experten zufolge zunehmend riesige Batteriespeicher nutzen, um das Netz in einem Umfeld mit höher Erneuerbarkeit zu stabilisieren. Dieser Trend werde sich deutlich fortsetzen. Im Jahr 2018 seien weltweit weniger als 20 Gigawatt (GW) an Energiespeichern eingesetzt worden; bis 2040 sollten es fast 1.000 GW sein. "Zwar wird nicht die gesamte Speicherleistung batterieelektrisch sein. Doch derzeit ist die batterieelektrische Technologie die dominierende, und sie wird weiterhin eine bedeutende Rolle spielen, insbesondere in kurzfristigen Speicherszenarien wie bei der Lastverlagerung durch Wind und Sonne", so Venkatramanan weiter.



Zusammenfassend sei das Segment der Lithium-Ionen-Batterien mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent bis 2025 und einer geschätzten Produktionskapazität von einer Terrawattstunde bis 2028 gut aufgestellt, um für Disruption in zwei der weltweit größten Industrien - Auto und Strom - zu sorgen. "Das wird eine große Wachstumschance für verschiedene Unternehmen entlang der Batterie-Wertschöpfungskette darstellen", schließe Venkatramanan. (04.06.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2020 ist soweit: Erstmals werden die von der EU vorgegebenen CO2-Flottengrenzwerte greifen, so die Experten von Legal & General Investment Management.Autohersteller, die den Grenzwert von 95g CO2 pro Kilometer nicht einhalten könnten, müssten ab 2021 mit hohen Strafen rechnen. Die Autoindustrie rüste entsprechend um - und zwar auf Elektromotoren. AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700), Mercedes, Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) und auch Volkswagen (VW) (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) nähmen endlich den Konkurrenzkampf mit dem Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Konzern auf, der seit Jahren eine Pionierrolle bei modernen Elektroautos einnehme. Dabei dürfte vor allem Volkswagen eine bedeutende Rolle spielen: Die angekündigten Modelle sollten deutlich bezahlbarer sein als die der Konkurrenten. 30 Milliarden Euro sollten bis 2025 bei VW in die Elektromobilität fließen, um bis Ende 2022 an 16 Standorten weltweit Elektro-Fahrzeuge produzieren zu können.