Nasdaq-Aktienkurs Expedia-Aktie:

122,83 USD -0,50% (16.11.2020, 16:37)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie Deutschland:

E3X1



Nasdaq Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Expedia sei einer der Gewinner aus der vergangenen Woche. Ein Impfstoff bedeute nämlich, dass die Leute immer mehr verreisen könnten. Die Nachfrage nach Online-Buchung werde wieder steigen. Das werde an der Börse praktisch momentan vorweggenommen. Der Aktienprofi verweise aber darauf, dass Expedia sowohl in diesem Jahr als auch vermutlich im kommenden Verluste ausweise. Es sind also schon Vorschusslorbeeren, die im Hinblick auf die Kursentwicklung der Expedia-Aktie verteilt werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:104,90 EUR +0,52% (16.11.2020, 16:45)