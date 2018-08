Tradegate-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com (23.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Expedeon: Spannendes Produktportfolio - AktienanalyseSygnis hat die Umfirmierung zu Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der neue Name spiegle die vereinheitlichte globale Positionierung des LifeScience-Spezialisten, der Tools und Reagenzien für Forschungsaktivitäten in den akademischen, biopharmazeutischen und diagnostischen Branchen anbiete, nach erfolgreicher Integration der akquirierten Firmen wider. Dadurch seien das Produktportfolio sowie die Vertriebs- und Marketingkapazitäten signifikant erweitert worden. Jüngster Coup sei der Kauf von TGR Biosciences im Mai 2018 gewesen.Aufgrund dessen habe Expedeon die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben. Seien für 2018 bisher Erlöse von elf bis zwölf Mio. Euro erwartet worden, gehe das Management nun von 13 bis 14 Mio. Euro aus - ein Anstieg von mindestens 67 Prozent im Vergleich zu 2017. Das EBITDA solle erstmals positiv ausfallen. Bereits im ersten Halbjahr sei Expedeon operativ der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen: "Das ist ein großer Wendepunkt in der Geschichte des Unternehmens", habe Vorstand Heikki Lanckriet gesagt. In der Vergangenheit hätten mehrere Kapitalmaßnahmen auf dem Aktienkurs gelastet. Damit solle es nun vorbei sein. Lanckriet: "Aus heutiger Sicht ist keine weitere Kapitalerhöhung nötig, zumal wir erwarten, dass die Gruppe im Laufe des Jahres Cash-generierend wird."Der Micro Cap biete risikobereiten Anlegern aufgrund der Aussichten auf schwarze Zahlen und des spannenden Produktportfolios die Chance auf hohe Kursgewinne. Zudem könnte Expedeon früher oder später übernommen werden. (Ausgabe 33/2018)Börsenplätze Expedeon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Expedeon-Aktie:1,37 EUR -1,01% (23.08.2018, 09:27)