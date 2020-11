Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (12.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) unter die Lupe.Die Aktie des Nürnberger Datenbankanbieters sei zuletzt unter Druck geraten. Die Korrektur habe keine fundamentale Ursache gehabt, sondern sei größtenteils auf Gewinnmitnahmen in einem schwächeren Gesamtmarkt zurückzuführen gewesen. Doch die Bullen würden nicht lange auf sich warten lassen und nun zum Gegenangriff blasen.Im Laufe der Herbst-Korrektur habe die Aktie in der Spitze knapp 27 Prozent verloren. Doch dann sei es zu einem unerwartet starken Rebound gekommen. Im Kerzen-Chart werde die dynamische Erholung besonders gut veranschaulicht: Sieben weiße Kerzen nacheinander. Mittlerweile betrage das Kursplus seit dem November-Tief satte 34 Prozent.Den "Aktionär" überrasche es wenig, dass sich die Exasol-Aktie in dieser bärenstarken Form präsentiere. Denn das Unternehmen sei im Bereich Big Data - einem der wichtigsten Märkte überhaupt - aktiv. Mit der In-Memory-Datenbank von Exasol würden sich komplexe Analysen von riesigen Datenmengen durchführen lassen. Unternehmen könnten folglich durch die Verwendung solcher Tools ihre Geschäftsdaten nach bestimmten Kriterien analysieren und damit ihre Geschäftsprozesse optimieren.Vorausgesetzt, das Unternehmen schaffe es über seine Vertriebsaktivitäten, die Bekanntschaft seines Produktes deutlich zu steigern und dadurch an lukrative Kundenaufträge zu kommen. Die ersten bedeutenden Initiativen zur Steigerung der Bekanntheit habe Exasol bereits gestartet."Der Aktionär" bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für Exasol und empfiehlt investierten Anlegern, die Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)