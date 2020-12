Börsenplätze Exasol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exasol-Aktie:

23,24 EUR -1,11% (07.12.2020, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Exasol-Aktie:

23,26 EUR -1,02% (07.12.2020, 14:57)



ISIN Exasol-Aktie:

DE000A0LR9G9



WKN Exasol-Aktie:

A0LR9G



Ticker-Symbol Deutschland Exasol-Aktie:

EXL



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (07.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) unter die Lupe.Das Nürnberger Unternehmen habe beschlossen, insgesamt rund 2.221.000 neue Stamm-Aktien zu einem Preis von um 19,50 Euro pro Aktie auszugeben. Alle neuen Aktien würden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert werden. Die Transaktion ergebe einen Bruttoemissionserlös von 43,3 Mio. Euro für Exasol.Laut Unternehmensangaben seien die neuen Aktien mit denselben Rechten wie die bisherigen ausgestattet und sollten prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der neuen Aktien werde voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung habe sich die Gesellschaft zu einer Lock-up-Periode von sechs Monaten mit üblichen Ausnahmen verpflichtet.Die Gesellschaft beabsichtige, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link