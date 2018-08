XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,924 EUR -0,90% (28.08.2018, 13:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,922 EUR -1,20% (28.08.2018, 13:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,73 USD +2,99% (26.08.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.08.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ex-Deutsche-Bank-Chen Fitschen: Hätten Staatshilfe nehmen sollen - AktiennewsAuf dem Höhepunkt der Finanzkrise wollte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) keine Finanzspritzen vom Staat, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei womöglich ein Fehler gewesen, sage Ex-Chef Jürgen Fitschen rückblickend.Die Deutsche Bank hätte in der Finanzkrise möglicherweise von Staatshilfe profitiert. Das glaube zumindest Ex-Vorstandschef Jürgen Fitschen rückblickend. "Es wären Vorteile damit verbunden gewesen", so Fitschen gegenüber der Presseagentur dpa. "Die nachhaltigen Korrekturen in den Bilanzen hätten schneller erledigt werden können." In Europa hätten solche Vorgänge zu lange gedauert.Fitschen stelle sich damit gegen seinen Vorgänger Josef Ackermann: Der habe im Herbst 2008 gesagt, er würde sich schämen, in einer Krise Geld vom Staat anzunehmen. Viele Banken in Europa seien in der Krise mit Steuergeld vor der Pleite gerettet worden. In den USA habe der Staat den Instituten seine Hilfe geradezu aufgezwungen. "Man muss einfach sagen, die Art und Weise, wie die Krise in den USA bewältigt wurde, hat zu besseren Ergebnissen geführt. Die dortigen Banken haben sich schneller erholt", so Fitschen.Der Ex-Deutschbanker habe trotzdem Verständnis dafür, dass Ackermann damals keine Staatshilfen habe wollen. "Dahinter stand die Furcht, dass der Staat dann einwirken will", sage Fitschen. Wäre etwa im Zuge staatlicher Hilfen ein Gehaltsdeckel eingeführt worden, hätten viele Mitarbeiter das Institut verlassen. "Vielleicht hätte man das anders angehen und kommunizieren müssen", so Fitschen. Die Deutsche Bank, seit April geführt vom bisherigen Privatkundenchef Christian Sewing, leide noch immer unter den Spätfolgen der Krise.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: