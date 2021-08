Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Evotec hätten am Dienstag ihren starken Lauf seit Monatsanfang fortgesetzt. Um die Mittagszeit hätten die Titel des Wirkstoffforschers unter den Favoriten im MDAX gut zwei Prozent auf 2,2 Prozent gewonnen. Nur VARTA könne am heutigen Dienstag noch stärker zulegen. Das Papier gewinne aktuell gut sieben Prozent. Im August belaufe sich der Kursgewinn von Evotec nun bereits auf mehr als ein Fünftel.Es fehle auch nicht mehr allzu viel bis zum Ende Januar erreichten Jahreshoch von 43 Euro, das zugleich der höchste Kurs seit dem Jahr 2001 gewesen sei. Ein Millionenauftrag des US-Verteidigungsministeriums und vermutlich Eindeckungen von Leerverkäufern hätten die Papiere damals kurzzeitig um 30 Prozent nach oben katapultiert.Am Dienstag habe nun Analyst Christian Ehmann von Warburg Research sein Kursziel für Evotec von 40 auf 48 Euro erhöht. Er habe die guten Geschäftsperspektiven für die neue Produktionsanlage für Biologika betont und seine Gewinnerwartungen angehoben. Sie biete dank ihre Skalierbarkeit Größenvorteile im Vergleich zum klassischen CRO-Geschäft des Wirkstoffforschers. Die Investmentbank Warburg Research habe zudem die Einstufung auf "buy" belassen.Damit sei Warburg deutlich optimistischer als die Deutsche Bank. Diese habe am Montag ihr Kursziel für Evotec zwar von 33 auf 38 Euro angehoben. Dies liege aber unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Das Votum der Deutschen Bank laute dementsprechend "hold"."Der Aktionär" bleibt ganz klar optimistisch für die Aktie, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link