Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @Evotec SE. (29.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Beim Papier des Hamburger Biotech-Unternehmens gehe es auch am Freitag mit den kräftigen Kursausschlägen weiter. Evotec stehe im Spannungsfeld zwischen Leerverkäufern und Anlegern, die gegen jene auf steigende Kurse setzen würden. Der zwischenzeitlich auch bei GameStop aktive und in arge Bedrängnis geratene Hedgefonds Melvin Capital mische auch bei Evotec mit. Bis vor Kurzem habe Melvin Capital 6,2% der Aktien von Evotec netto leerverkauft. Zuletzt sei der Bestand auf 5,2% reduziert worden. Noch immer sei der Anteil aber relativ hoch. Zwei weitere Leerverkäufer hätten sich sogar vollständig verabschiedet.Zuletzt habe Evotec mehrere positive News vermelden können. Über seine US-Tochter habe der Konzern z.B. einen wichtigen Millionen-Auftrag zur Herstellung von Antikörpern gegen die Covid-19-Erkrankung durch das US-Verteidigungsministerium erhalten. Für Evotec, die für und in Kooperation mit anderen Unternehmen sowie auf eigene Faust arbeite, sei die Auswahl zum bevorzugten Dienstleister der Behörde ein bedeutsamer Schritt. Die US-Tochter werde damit zu einem zunehmend wichtigen Baustein in der aktuellen Konzernstrategie. Evotec habe das US-Unternehmen, das zuvor unter dem Namen JUST Biotherapeutics firmiert habe, erst 2019 übernommen. Von der neu entstehenden Produktionsanlage für biotechnologisch hergestellte Arzneistoffe erhoffe sich Konzernchef Werner Lanthaler einen deutlichen Schub für das Unternehmen in diesem Jahr, wie er bereits vor einigen Monaten in einem Interview mit dpa-AFX verdeutlicht habe.Der Nachrichtenagentur Bloomberg habe Lanthaler am Mittwoch gesagt, Evotec erwäge weitere dieser Anlagen zu errichten. Die Kosten für den Bau einer einzigen Anlage habe er auf mehr als 100 Mio. Euro beziffert. Die Anlage in Redmond solle ab dem zweiten Halbjahr produzieren.Mit dem jüngsten Rücksetzer sei die Evotec-Aktie wieder auf ihr "reguläres" Niveau zurückgekehrt. Noch immer seien Leerverkäufer jedoch stark am Werk, weswegen weitere Short Squeezes nicht auszuschließen seien. "Der Aktionär" bleibe für die Evotec-Aktie aber rein aus fundamentaler Sicht langfristig ganz klar weiter optimistisch. Kurzfristig könnte sich das Papier allerdings erst einmal eine Verschnaufpause gönnen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link