Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,96 EUR -1,30% (13.08.2018, 10:11)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,935 EUR -0,73% (13.08.2018, 10:26)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (13.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse der DZ BANK:Unter den Top 20 der im Juli am häufigsten auf dzbank-derivate.de aufgerufenen Basiswerte war unter anderem die Biotechfirma Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) zu finden, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Hier habe es positive Nachrichten gegeben. Die Gesellschaft habe bei ihrer Kooperation mit dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer einen Meilenstein erreicht, was eine Zahlung an Evotec von 4 Mio. Euro ausgelöst habe. Eine Evotec-Substanz zur Behandlung von chronischen Husten habe die mittlere klinische Phase II erreicht. Evotec und Bayer würden in dieser Partnerschaft seit 2012 zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation sei die Entwicklung von drei klinischen Arzneimittelkandidaten. Beide Partner seien gemeinsam für die frühe Forschung und präklinische Charakterisierung potenzieller klinischer Entwicklungskandidaten verantwortlich.Solche Wirkstoffforschungs-Allianzen seien typisch für die Biotechfirma, die sich auf die Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen für Dritte spezialisiert habe und dabei in der Regel mit Partnern aus der Pharma- und Biotechnologie-Industrie, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften zusammenarbeite. Darüber hinaus sei Evotec Entwicklungspartnerschaften eingegangen und habe eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. Dazu würden Partnerschaften u.a. mit Sanofi im Bereich Diabetes und Immunonkologie, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose, mit Bayer im Bereich Nierenkrankheiten und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen gehören.Am 9. August habe Evotec die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt. Die Gesellschaft habe mit ihren Dienstleistungen Umsätze von 173,8 Mio. Euro erzielt. Das entspreche einem Anstieg von 67%. Das kräftige Plus habe unter anderem aus der sehr guten Performance des Basisgeschäfts, dem positiven Aptuit-Beitrag von 53,6 Mio. Euro sowie dem Erreichen von höheren Meilensteinen in bestehenden Allianzen resultiert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 47% auf 38,6 Mio. Euro verbessert.Die vorgelegten Zahlen und der Ausblick bestätigen unserer Einschätzung nach den aktuellen Erfolgskurs des Unternehmens, so die Analysten der DZ BANK. Es sei nun bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der frühen Wirkstoffforschung tätig und habe sich eine weltweit führende Position auf diesem speziellen Gebiet erarbeitet. Die bisherigen Kooperationen und Partnerschaften würden diese Stellung ebenso unterfüttern wie die immer wieder neuen Vereinbarungen und erreichten Meilensteine. Bei Evotec zu beachten sind die vergleichsweise unregelmäßigen Umsatzströme, was der Natur des Geschäfts geschuldet ist, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: