XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,42 EUR -6,37% (09.03.2020, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,28 EUR -7,19% (09.03.2020, 14:20)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktie des im MDAX notierten Biotech-Unternehmens Evotec habe es in den vergangenen Wochen ordentlich erwischt. Im Ein-Monatsvergleich weise das Papier ein Minus von rund 20 Prozent auf. Was auf den ersten Blick extrem heftig aussehe, relativiere sich, wenn man die Entwicklung sämtlicher MDAX-Werte in diesem Zeitraum betrachte. Hier befinde sich Evotec im Mittelfeld. Einige Werte wie thyssenkrupp, K+S oder Airbus habe noch deutlich kräftigere Einbußen hinnehmen müssen. thyssenkrupp habe sogar rund 40 Prozent seines Wertes verloren.Die Aktie von Evotec habe sich dabei zuletzt als äußerst volatil gezeigt, sowohl was die Ausschläge nach unten, aber auch nach oben angegangen sei. Sobald der Markt kleinste Erholungstendenzen gezeigt habe, habe das Papier schnell überdurchschnittlich wieder zulegen können.Auch wenn Evotec vom Coronavirus nicht unmittelbar betroffen sei: Derzeit könne sich die Aktie aber der allgemeinen Marktschwäche im Zuge des Coronavirus nicht entziehen. Am heutigen Montag verliere das Papier erneut gut sechs Prozent auf 20,47 Euro. Zwischenzeitlich sei die Aktie sogar bis auf 19,52 Euro abgetaucht, habe sich von den Tiefstständen jedoch wieder lösen können. Aber so heftig das heutige Minus auch aussehen möge, im MDAX-Vergleich befindetsich Evotec auch hier im Mittelfeld."Der Aktionär" sieht in der derzeitigen Schwäche bei Evotec langfristig hervorragende Kaufchancen, so Marion Schlegel. Wie lange sich jedoch die Corona-Krise hinziehen werde und wie lange sie auch Aktien wie Evotec im Griff haben werde, sei schwer vorherzusagen. Gestaffelte Kaufaufträge seien hier ein gutes Instrument. In wenigen Wochen werde das Unternehmen zudem über die Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichten sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen stünden bei den Hamburgern am 26. März auf der Agenda. (Analyse vom 09.03.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Börsenplätze Evotec-Aktie: