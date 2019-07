Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel hänge weiterhin am Widerstand im Bereich von 25,83 Euro fest. Auch am heutigen Dienstag habe die Evotec-Aktie wieder leicht darüber notiert, um anschließend jedoch erneut darunter zurückzufallen. Wichtig wäre, dass nun relativ rasch, der nachhaltige Ausbruch gelinge. In den vergangenen Wochen habe der Wirkstoffforscher mit einigen guten News aufwarten können, die dem Aktienkurs Unterstützung verliehen hätten. Erst in dieser Woche habe Evotec die Gründung der Breakpoint Therapeutics Gmbh bekannt gegeben.Das Spin-off-Unternehmen werde auf die Entwicklung von Evotecs Portfolio im Bereich DNA-Schadensantwort (engl. DNA damage response, "DDR") fokussiert sein, das frühphasige Entwicklungsprojekte mit breiter therapeutischer Anwendbarkeit in verschiedenen Krebsarten umfasse, heiße es in einer Mitteilung von Evotec. Die Modulation von DNA-Schadensantworten biete vielen Krebspatienten Hoffnung: Patienten, die auf bestehende Therapien nicht ansprechen, und Patienten, bei denen die Therapien prinzipiell ansprechen würden, die aber unter starken Nebenwirkungen leiden würden.DER AKTIONÄR bleibe äußerst optimistisch, was die weitere Entwicklung der Evotec-Aktie angehe. Investoren sollten deswegen ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Selbst wenn Evotec im jetzigen Anlauf der Ausbruch noch nicht gelingen sollte, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein. Das mittelfristige Kursziel des AKTIONÄR laute weiterhin 30 Euro. (Analyse vom 09.07.2019)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:25,53 EUR -0,51% (09.07.2019, 11:58)