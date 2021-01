Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Bei den Aktien der im MDAX notierten Biotechgesellschaften Evotec und MorphoSys stünden in dieser Woche die Analysten im Fokus. Während die Analysten der Deutschen Bank das Papier von Evotec am Dienstag auf Talfahrt geschickt habe, sorge eine Studie der Citigroup am heutigen Mittwoch bei der Aktie von MorphoSys für neuen Schwung bei der Aktie.Die Analysten der Citigroup hätten das ohnehin schon weit entfernte Kursziel für die MorphoSys-Aktie von 150 auf 170 Euro je Aktie noch einmal angehoben. Sie hätten dabei ihr Kauf-Votum für die Aktie bestätigt. Die Aktie von MorphoSys könne davon kräftig profitieren. Knapp drei Prozent gehe es am Mittwochnachmittag nach oben auf 99,64 Euro. Damit notiere das Papier erneut nur noch knapp unterhalb der wichtigen 100-Euro-Marke sowie der ebenfalls wichtigen der 200-Tage-Linie.Für eine Kursdelle habe hingegen am Dienstag eine Einschätzung der Deutschen Bank bei der Aktie von Evotec gesorgt. Aus Bewertungsgründen habe Falko Friedrichs von der Deutschen Bank sein Kaufvotum für das Papier des Biotech-Unternehmens gestrichen und bewerte es nun mit "hold" und einem gleich gebliebenen Kursziel von 29 Euro.Friedrichs habe darauf verwiesen, dass die Evotec-Aktie in Erwartung von Wachstumssteigerungen im angelaufenen Jahr sowie von Fortschritten bei Forschungskooperationen seit Oktober um 30 Prozent gestiegen sei. Diese Erwartungen halte er zwar für realistisch, sie seien inzwischen jedoch großteils eingepreist, wie er geschrieben habe.Allerdings müsse man sehen, dass das Gros der Analysten weiterhin deutlich optimistischer gestimmt sei bei der Aktie von Evotec. Das größte Potenzial sehe derzeit Marcus Wieprecht von Stifel Europe mit einem Kursziel von 36 Euro. Aber auch acht weitere Analysten würden den Daumen heben und ein Kaufvotum für die Aktie von Evotec vergeben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.