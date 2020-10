Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

21,98 EUR +0,14% (27.10.2020, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

21,99 EUR 0,00% (27.10.2020, 15:39)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (27.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Evonik sei besser durch die Corona-Krise gekommen als gedacht. Das würden auch die jüngst gemeldeten (vorläufigen) Zahlen zum dritten Quartal belegen. Der Spezialchemiekonzern habe von der gestiegenen Nachfrage der Autobauer nach Kunststoffteilen profitiert, Wirkstoffe für Medikamente seien gefragt (gewesen) und Bestandteile für Desinfektionsmittel sowieso. Und der BVB-Sponsor habe zudem die Früchte seines rigorosen Kostenmanagements geerntet. Das habe die Analysten auf den Plan gerufen - die hätten das Essener Unternehmen zuletzt mit positiven Kommentaren dekoriert. Aktuell meldet sich J.P. Morgan mit einer ebenfalls positiven Einschätzung zu Wort.So habe die US-Großbank ihre Einstufung für Evonik auf "overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro bestätigt. Nach der Vorgabe hätte der MDAX-Wert ausgehend vom aktuellen Kursniveau noch rund 14 Prozent Aufwärtspotenzial.Nach wie vor schwächelnde Exporte brasilianischen Geflügelfleisches könnten im vierten Quartal niedrigere Absatzvolumina von Evonik nach sich ziehen, schrieb J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Lagerabbau von Nahrungszusätzen wie Methionine, Vitamin E und zu einem geringeren Anteil auch Vitamin A habe zuletzt niedrigere Kassapreise für diese Stoffe zur Folge gehabt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link