Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (02.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern habe die relativ hohe Profitabilität im Geschäft mit Zusätzen etwa für Farben, Schaum- und Kraftstoffe in den kommenden Jahren verteidigen können. Auch mittelfristig sollten von jedem Euro Umsatz rund 27% als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hängen bleiben, habe Lauren Kjeldsen, Chefin der Sparte Specialty Additives am Donnerstag bei einer Analystenveranstaltung erklärt. Damit würde der Geschäftsbereich der mit Abstand profitabelste bleiben. Konzernweit peile das Management um Evonik-Chef Christian Kullmann mittelfristig eine operative Gewinnmarge von 18 bis 20% an.Die im Vergleich hohe Marge von Specialty Additives werde durch die oftmals maßgeschneiderten Lösungen ermöglicht, die Evonik den Kunden anbiete. Die Produkte sollten zum Beispiel Oberflächen beständiger machen und den Kraftstoffverbrauch senken. Darüber würden sie laut Evonik etwa Windkraftanlagen stabiler machen oder helfen, Pflanzenschutzmittel gleichmäßig auf Blättern zu verteilen.Evonik setze in diesem Umfeld neben Innovationen auch auf die Digitalisierung. So könnten etwa Lacke- und Farbenhersteller auf der Suche nach neuen Zusammensetzungen ihrer Produkte durch Evonik binnen kurzer Zeit automatisiert viele verschiedene Varianten testen lassen. In diesem Zusammenhang habe Evonik auch einen digitalen Assistenten entwickelt, der Kunden aus der Lackeindustrie helfe, die für bestimmte Produkteigenschaften notwendigen Zusatzstoffe schnell zu finden.Potenzial sehe Kjeldsen zudem im noch jungen Geschäft mit Produkten, die das Recycling von Kunststoffen vereinfachen sollten - etwa Mitteln, die helfen würden, Etiketten von Plastikverpackungen rückstandsfrei abzulösen oder mit Entschäumern, die den Waschprozess vereinfachen würden. Mit derartigen Angeboten sollten ab 2030 mindestens 350 Mio. Euro Umsatz erzielt würden. Zum Vergleich: 2020 habe die gesamte Sparte einen Umsatz von rund 3,2 Mrd. Euro erzielt.Angesichts der zahlreichen Innovationen hätten Analysten in der Veranstaltung am Donnerstag auch die Frage aufgeworfen, warum für die Sparte keine höheres Wachstumsziel ausgegeben werde. So peile das Management für Specialty Additives einen Absatzanstieg um durchschnittlich mehr 3% pro Jahr an, was nur dem mittelfristigen Ziel für den Gesamtkonzern entspreche. Kjeldsen habe hier auf das breite Produktportfolio verwiesen, das sich an die verschiedensten Industrien mit phasenweise entgegenlaufenden Nachfrageentwicklungen richte, die sich dann oftmals ausgeglichen hätten. Zudem seien in der Vergangenheit auch schon höhere Wachstumsraten erzielt worden.Es laufe derzeit gut bei Evonik. Da auch die Perspektiven für die kommenden Monate gut seien, könnten Anleger bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,4%) nach wie vor einsteigen. Der Stoppkurs sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)