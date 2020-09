Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,33 EUR -0,04% (24.09.2020, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,35 EUR +0,63% (24.09.2020, 10:01)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (24.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Im Zuge der jüngsten Korrektur an den Märkten sei es auch mit der Dividendenperle Evonik abwärts gegangen. Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs sei dies nun eine sehr gute Gelegenheit, bei der Evonik-Aktie einzusteigen.Georgina Iwamoto, Analystin von Goldman Sachs, habe ihr Votum für die Evonik-Aktie nach einem Investorentreffen mit "buy" bestätigt. Den fairen Wert beziffere sie unverändert auf 28,00 Euro, was 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.DER AKTIONÄR bleibe für die günstig bewertete Evonik-Aktie optimistisch gestimmt. Da sich das Chartbild durch den jüngsten Kursrückfall jedoch wieder deutlich eingetrübt habe, bestehe für Anleger aktuell keine Eile zum Einstieg. Wer bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,1 Prozent) bereits investiert ist, sollte den Stopp bei 19,00 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie: