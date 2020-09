Börsenplätze Evonik-Aktie:



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (03.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Evonik sei bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Q2-Zahlen seien besser als erwartet gewesen, die Jahresprognose sei bestätigt worden. Robuste Geschäfte mit Desinfektionsmitteln sowie mit der Pharma- und Lebensmittelbranche hätten bei Evonik die Folgen der Autokrise einigermaßen abfedern können. Auch Goldmann Sachs stehe der Dividendenperle weiterhin positiv gegenüber.Die US-Investmentbank habe die Evonik-Aktie zwar von der "Conviction Buy List" gestrichen, aber die Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel sei dabei leicht von 30 Euro auf 28 Euro gesenkt worden.Der MDAX-Titel habe sich am Dienstag aufgrund des Dividendenabschlags optisch verbilligt und notiere aktuell knapp unter der 24-Euro-Marke. Ein Ausbruch über die Widerstandszone im Bereich von 25,40 Euro würde ein charttechnisches Kaufsignal liefern - an dieser Marke habe sich die Evonik-Aktie in der Vergangenheit mehrfach die Zähne ausgebissen.Anleger können bei der Evonik-Aktie noch einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ganz wichtig: Unbedingt einen Stopp-Kurs bei 19,00 Euro setzen. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link