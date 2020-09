Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,55 EUR -1,22% (11.09.2020, 14:35)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (11.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Im heutigen Handel gehöre Das Papier des Essener Konzerns zu den schwächsten Titeln im MDAX. Die Evonik-Aktie werde durch einen pessimistischeren Analystenkommentar der Credit Suisse belastet. Deren Analyst Chris Counihan habe betont, die Geschäftsbereiche des deutschen Chemieriesen würden hohe Renditen, aber nur begrenztes Wachstum liefern. Er habe die Evonik-Aktie daher von "neutral" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel sei zwar um einen Euro auf 22,50 Euro erhöht worden, liege jedoch damit immer noch unter dem aktuellen Kursniveau.Der heutige Kursrückgang im Zuge der Credit-Suisse-Abstufung sei zwar sicherlich ärgerlich, aber kein Grund zur Sorge. Zahlreiche Analysten - und auch "Der Aktionär" - würden für den breit aufgestellten Chemieriesen, der bisher relativ gut durch diese historische Krise gekommen sei, optimistisch gestimmt bleiben. Anleger könnten bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,9%) dabeibleiben. Der Stoppkurs sollte bei 19 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:23,59 EUR -2,32% (11.09.2020, 14:19)