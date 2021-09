Zusätzliche Sorgen



Zum einen werden in dieser Woche seitens der US-Notenbank Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe (Tapering) erwartet. Zum anderen bleibe die Ungewissheit über das 4 Bio. USD schwere Wirtschaftsprogramm von US-Präsident Joe Biden sowie die Frage nach der Notwendigkeit einer Anhebung oder Aussetzung der US-Schuldenobergrenze.



US-Finanzministerin Janet Yellen habe gesagt, dass der US-Regierung irgendwann im Oktober das Geld ausgehen werde, um ihre Rechnungen zu bezahlen, wenn die Schuldenobergrenze nicht angehoben werde, und habe vor einer "wirtschaftlichen Katastrophe" gewarnt, wenn die Gesetzgeber nicht die notwendigen Schritte unternehmen würden.



Einzelwerte im Fokus



Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) im Anlegerfokus stehen. Der Corona-Impfstoff habe sich nach Angaben der beiden Partner bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren als gut verträglich erwiesen und rufe eine stabile Immunantwort hervor. Die Daten der klinischen Studie sollten so bald wie möglich der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und der US-Zulassungsbehörde FDA vorgelegt werden. Die Aktien beider Unternehmen hätten sich aber nicht dem Sog des sehr schwachen Gesamtmarktes entziehen können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen um die sich zuspitzende Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande haben am Montag auch die US-Aktienmärkte belastet, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notiere kurz nach Handelsstart rund 1,5% tiefer auf 34.065 Punkten, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verliere ebenfalls 1,5%, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) müsse einen Verlust von 1,3% hinnehmen."Die Angst vor einer nächsten Immobilienkrise ist zurzeit groß", so Christian Henke vom Broker IG. Neil Wilson von Markets.com habe jedoch zu beruhigen versucht: Er sehe derzeit keine Lehman-Wiederholung. Die Insolvenz der US-Investmentbank im Jahr 2008 habe sich zu einer globalen Finanzkrise ausgeweitet.