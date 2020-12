Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Das dänische Wasserstoff-Unternehmen, an dem Nel aus Norwegen beteiligt sei, befinde sich in einer Entwicklungsphase. Daher sei Everfuel auf Geldgeber angewiesen. Nun habe die Gesellschaft Rückendeckung von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten, die dem Unternehmen ein millionenschweres Darlehen gewähre.Die EIB stelle 20,7 Millionen Euro zur Entwicklung von Wasserstoffproduktions- und -verteilungsinfrastrukturen für den öffentlichen Nahverkehr in Dänemark zur Verfügung. Das Projekt werde im Rahmen des Programms "Mobilität der Zukunft" finanziert, das von der Connecting Europe Facility (CEF) und dem NER300-Programm der Europäischen Kommission unterstützt werde, heiße es."Partnerschaften mit starken europäischen Institutionen spielen eine Schlüsselrolle, um grünen Wasserstoff für emissionsfreie Mobilität kommerziell verfügbar zu machen, die Elektrifizierung des europäischen Transportsektors voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen", so Everfuel-CFO Anders Bertelsen zur finanziellen Unterstützung.Dass Everfuel finanzielle Unterstützung vonseiten der EU-Behörden bekomme, sei ganz klar positiv zu werten und schaffe Planungssicherheit. Seit dem Börsengang habe das Management rund um CEO Jacob Krogsgaard einen hervorragenden Newsflow geliefert. Aktuell konsolidiere die durchaus sportlich bewertete Aktie auf einem hohen Niveau, der Wasserstoff-Wert schlage sich im schwachen Gesamtmarkt wacker. Investierte Anleger halten allerdings an den restlichen Papieren fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 46/2020 betrage das Kursplus gut 200 Prozent. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link