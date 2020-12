Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

12,532 EUR +10,67% (29.12.2020, 10:08)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

121,20 NOK +21,35% (28.12.2020, 16:26)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (29.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Das dänische Unternehmen komme bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie voran. Mit der vollständigen Übernahme von Danish Hydrogen Fuel (DHF) baue Everfuel das Portfolio an Tankstellen im nördlichen Nachbarland Deutschlands weiter aus. Ein Deal, bei dem auch Nel aus Norwegen seine Finger im Spiel habe.Denn DHF habe sich bis dato im Besitz von Nel, dem Industriegasunternehmen Strandmøllen und dem dänischen Kraftstoffhändler OK A.m.b.a. befunden. Mit der Transaktion, die bereits in der kommenden Woche abgeschlossen werden solle, sichere sich Everfuel vier Wasserstofftankstellen in der Nähe der dänischen Städte Korsør, Kolding, Esbjerg und Aarhus.Finanzielle Details zur Übernahme habe Everfuel indes nicht kommuniziert. Firmenlenker Jacob Krogsgaard habe von einem "wichtigen strategischen Schritt" für das Unternehmen gesprochen.Interessierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau nicht mehr einsteigen, Restposition halten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 46/2020 betrage das Kursplus knapp 400 Prozent. (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link