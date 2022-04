Börsenplätze Everfuel-Aktie:



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (22.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Dänemark presche in Sachen Wasserstoff voran. Dank zwei europaweiten Projekten seien mittlerweile über das Unternehmen DRIVR 100 Wasserstoff-Taxis in Kopenhagen unterwegs. Dafür brauche es die nötige Betankungsinfrastruktur und hier komme Everfuel ins Spiel. Die Gesellschaft solle nun eine weitere Wasserstoff-Station in Dänemark errichten.Im Konkreten wolle Everfuel die neue Wasserstofftankstelle in einem großen dänischen Logistik- und Transportindustriezentrum betreiben: Die Errichtung solle hierbei im Taulov Dry Port außerhalb von Fredericia erfolgen. Es solle sich dann um die größte Wasserstofftankstelle in Dänemark handeln.Die Unternehmen ADP und PFA hätten sich im Oktober 2017 zusammengeschlossen, um Taulov Dry Port zu entwickeln, einem multimodalen Transport- und Logistikzentrum, welches mit einer idealen Verbindung zum Hafen von Fredericia sowie Autobahn- und Eisenbahnanbindung punkten könne.Everfuel befinde sich in einer guten Position, um die Entwicklung der europäischen Wasserstoff-Infrastruktur erfolgreich voranzutreiben. Zuletzt habe die Aktie mächtig Gas gegeben. Neueinsteiger sollten einen weiteren Kursrückgang abwarten. Wer bereits investiert sei, sichere seine Position mit einem Stopp bei 4,60 Euro nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link