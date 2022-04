Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (27.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.In Norwegen werde ein weiteres Wasserstoff-Projekt vorangetrieben. Everfuel schließe sich in einem Joint Venture mit Greenstat zusammen, um ein Wasserstoff-Hub in Kristiansand in zwei Phasen aufzubauen. Der Kooperation würden sich außerdem die Industrie-Unternehmen Elkem und Glencore Nikkelverk anschließen.Geplant sei der Aufbau einer Wasserstoffanlage, die von einem Vertriebszentrum begleitet werde, das auf das schnell wachsende Schifffahrtssegment sowie auf Abnahmemöglichkeiten von Partnern in den Bereichen Bauwesen, Lkw-Mobilität und Lieferung von grüner Energie an Industriekunden abziele, so Everfuel.Der Bau des Vorhabens solle mit einem 20-Megawatt-Elektrolyseur beginnen, der pro Tag acht Tonnen grünen Wasserstoff produzieren solle. Abhängig von der Finanzierung - diesbezüglich wolle Everfuel auch Fördermittel eintreiben - und späteren Genehmigungen könnte die Phase 1 bereits Ende 2024 in Betrieb gehen.Die Projektpipeline von Everfuel fülle sich weiter. Im schwierigen Marktumfeld könne die Aktie aber nicht profitieren und gebe am Mittwoch deutlich nach. Die vom "Aktionär" in Aussicht gestellte Korrektur nehme Formen an. Spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger könnten versuchen, in der Zone zwischen 6,50 und 7 Euro ein paar Stücke abzustauben. Ein Stopp bei 4,60 Euro sei jedoch Pflicht, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link