Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die LupeDie Nel-Beteiligung Everfuel starte mit der Wasserstoffbetankung in Norwegen. Die Station in Hvam (nordöstlich von Oslo) sei als erste von zwei Betankungsstandorten in Betrieb genommen worden, die das Unternehmen im November 2020 erworben habe. Das sei ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der grünen Wasserstoffbetankungsstrategie.In den vergangenen Wochen sei die Funktionsfähigkeit der Wasserstofftankstelle erprobt worden. Nun seien Kunden dazu eingeladen, an den weiteren Tests der verschiedenen Systeme einschließlich der Zahlungslösung und der Datenübertragung teilzunehmen. Das Bezahlen solle fortan über die eigens entwickelte App erfolgen.Die Lieferung der Hvam-Station löse den finanziellen Abschluss der Übernahme der beiden Wasserstofftankstellen und der dazugehörigen Vertriebsanlagen in Norwegen von H2CO AS aus. Everfuel und der Verkäufer würden nun auf die Übergabe der zweiten Station in Åsane (in der Nähe von Bergen) im dritten Quartal hinarbeiten.Die Everfuel-Aktie reagiere positiv auf diese Meldung und steige an der Börse in Oslo um 3,5%. Charttechnisch betrachtet befinde sich das Papier seit Mitte März in einer Seitwärtsphase. Erst bei einem Überschreiten der Marke von 98 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 9,71 Euro) werde ein Kaufsignal generiert. Bis dahin bleibe die Everfuel-Aktie ein Kandidat für die Watchlist, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)