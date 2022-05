Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (18.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Die Begeisterung für das Thema Wasserstoff ebbe nicht ab. Wer auf den nachhaltigen Treibstoff umrüsten wolle, brauche allerdings eine entsprechende Tankstelle. Davon gebe es in Deutschland bisher knapp 100.Die Nel-Beteiligung Everfuel habe am heutigen Mittwoch ihre neue Wasserstoff-Betankungseinheit Everfiller vorgestellt. Die mobile Lösung sei auf kleinere Fahrzeugflotten ausgerichtet.Laut der Mitteilung könne das Unternehmen damit bei geringeren Mengen niedrigere Wasserstoffpreise anbieten als eine herkömmliche Tankstelle. Die Wasserstoffkosten sollten für den Kunden um einen Euro pro Kilo sinken.Der Everfiller werde laut dem Unternehmen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb gehen. An einer Einheit sollten drei Autos gleichzeitig tanken können.Die Anlage werde vor allem in Busdepots von Vorteil sein, teile das Unternehmen mit. Mehrere deutsche Verkehrsbetriebe hätten demnach bereits ihr Interesse bekundet, an geplanten Prototypentests teilzunehmen - darunter die deutschen Verkehrsbetriebe Regionalverkehr Köln, WSW mobil und In-der-City Bus.Everfuel befinde sich in einer guten Position, um die europäische Wasserstoff-Infrastruktur weiter auszubauen. Der Newsflow bei dem Unternehmen passe. Die Everfuel-Aktie ist allerdings aufgrund mangelnder Profitabilität ausschließlich für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". Bei Schwäche sei der Wasserstoff-Titel einen Blick wert. Stopp des AKTIONÄR: 4,60 Euro. (Analyse vom 18.05.2022)