Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

6,56 EUR +3,96% (04.12.2020, 13:23)



Oslo Stock Exchange Merkur Market-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

65,20 NOK +5,16% (03.12.2020, 16:28)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (04.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Everfuel sei ein sehr heißes Thema. Die Aktie sei in den letzten Tagen sehr schwankungsvoll gewesen. Der Aktienprofi erinnere, dass Everfuel eine Gründung von Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) und dem Altaktionär sei. Das Unternehmen wolle Wasserstofftankstellen aufbauen. Bei Everfuel brauche man nach Ansicht des Aktienprofis Nerven wie Drahtseile. Die Aktie könne zwischen 5 und 10 Euro jeder Zeit hin und her springen, aber die Nachfrage und somit das Geld ströme in Maßen in den Wasserstoffsektor. Entsprechend könne das auch Everfuel positiv beeinflussen, auch wenn man hier von Umsätzen gar nicht sprechen könne. Bei Everfuel wird die Zukunft gehandelt, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Everfuel-Aktie: