Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone ist geprägt von der Corona-Pandemie bzw. den damit verbundenen Entscheidungen zu wirtschaftlichen Einschränkungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Andersals zu früheren Krisen seien nicht nur in zyklischen Bereichen heftige Schwankungen zu beobachten, sondern insbesondere im Dienstleistungssektor sowie beim privaten Konsum. Die seit Herbst 2020 eingeführten Restriktionen seien bis zuletzt in einem erhöhten Ausmaß aufrechterhalten worden. Die daraus folgende Rezession im Winterhalbjahr 2020/21 werde aber deutlich geringer als in der ersten Jahreshälfte 2020 ausfallen. Mit dem Fortschreiten der Coronavirus-Impfung sollte ein nachhaltiger Aufschwung einsetzen. Allerdings würden verzögerte negative Effekte der Corona-Krise Abwärtsrisiken bergen und würden einen maßgeblichen mittelfristigen Schaden zur Folge haben. Der wirtschaftliche Rebound dürfte im Jahr 2021 zunächst unvollendet bleiben. Die Inflationsrate werde dieses Jahr über die 2%-Marke klettern und kommendes Jahr wieder etwas zurückfallen. (18.03.2021/ac/a/m)





