Bonn (www.aktiencheck.de) - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Verbrauchervertrauen für die Eurozone ist im September überraschend deutlich von -7,1 auf -6,5 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Stimmung im Industriesektor der Eurozone sei weiterhin getrübt, auch wenn der EWU-Manufacturing-PMI im August um 0,5 Punkte zulegen und sich etwas von seinem Sechs-Jahres-Tief entfernen können habe. Hoffnung auf eine perspektivische Besserung würden die positiven Entwicklungen bei diversen (geo-)politischen Unsicherheiten machen, der Ausblick auf ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld sowie die - berechtigten? - Hoffnungen auf fiskalpolitische Stimuli im Euroraum. Für September würden die Analysten von Postbank Research mit einem moderaten Anstieg des Indexes von 47,0 auf 47,5 Punkte rechnen. Mit einem Niveau unter 50 würde er aber weiterhin Kontraktion in der Industrie signalisieren. Der EWU-Serviceindex sollte auf solidem Niveau von 53,5 auf 53,2 Punkte nachgeben. Für die deutschen Einkaufsmanagerindices würden die Analysten mit gleichgerichteten Bewegungen rechnen. Für das Verarbeitende Gewerbe dürfte der Index von 43,5 auf 44,5 Punkte etwas stärker zulegen. Der deutsche Serviceindex sollte leicht von 54,8 auf 54,5 Zähler sinken.Im weiteren Wochenverlauf richte sich der Fokus insbesondere auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex für September sowie weitere Sentimentindikatoren für Deutschland und den Euroraum. In den USA stünden konjunkturseitig die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mittelpunkt des Interesses. Spannend werde auch die Frage sein, ob der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi bei verschiedenen öffentlichen Auftritten weiteren Einblick in die Gedanken des EZB-Rats zum zukünftigen geldpolitischen Kurs in der Eurozone gebe. (23.09.2019/ac/a/m)