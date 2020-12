Die Erholung werde ab der zweiten Jahreshälfte spürbarer werden, wenn die Impfstoffverteilung Fahrt aufnehme. So wie derzeit der Dienstleistungssektor überdurchschnittlich leide, werde sich dieser Sektor dann an die Spitze des Wachstums setzen. Auch wenn die Menschen nach dem Ende der Shutdown-Maßnahmen z.B. nicht doppelt so häufig ins Kino gehen würden, sei dennoch mit Nachholeffekten zu rechnen, wodurch es in einigen Bereichen temporär zu einer ungewöhnlich dynamischen Entwicklung kommen könne.



Bis es so weit sei, dürfte es aber zu einer deutlichen Zunahme von Insolvenzen kommen, die auch den Arbeitsmarkt treffen würden. Insofern sei zunächst mit einer weiterhin hohen Arbeitslosenrate zu rechnen (Stand Oktober: 8,4%).



Die EZB habe Mitte Dezember ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet, um die Eurozone für den Winter zu rüsten. Der Ankaufrahmen für das PEPP-Anleiheprogramm sei von 1.350 Mrd. Euro auf 1.850 Mrd. Euro erhöht worden. Es laufe jetzt bis März 2022 statt nur bis zur Mitte des kommenden Jahres. Außerdem werde das Programm der gezielten Langfristtender TLTRO III modifiziert. So würden im kommenden Jahr drei zusätzliche Tendergeschäfte angeboten und die Prämienzahlungen an die Banken, die diese Kredite in Anspruch nehmen würden, um 12 Monate verlängert. Zusammen mit weiteren Maßnahmen werde dies dazu beitragen, dass die Finanzierungsbedingungen extrem günstig bleiben und die Renditen im kommenden Jahr sich kaum vom Fleck bewegen würden. (Finanzmarkttrends Dezember 2020) (14.12.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone wird das BIP im kommenden Jahr voraussichtlich um 5,2% expandieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Bandbreite der Wachstumszahlen bewege sich zwischen 4,3% (Deutschland) und 7,0% (Spanien). Die Wirtschaftsleistung von Deutschland, Frankreich und Italien liege nach einem starken dritten Quartal derzeit zwischen 4 und 5 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau (Q4 2019). Spanien hingegen liege 9 Prozentpunkte unter diesem Niveau. In Q4 2020 sei insgesamt wieder mit einem Rückgang des BIP zu rechnen. Man starte in das neue Jahr daher rund 6 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau. Im kommenden Jahr werde man daher trotz des augenscheinlich hohen Wachstums nicht wieder an die Wirtschaftsleistung von 2019 anschließen können. Selbst 2022 dürfte dies kaum zu erreichen sein.