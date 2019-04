Bonn (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Dynamik in der Eurozone hatte im 2. Halbjahr 2018 deutlich nachgelassen, wofür nicht zuletzt rezessive Tendenzen in Deutschland und Italien verantwortlich zeichneten, so die Analysten von Postbank Research.



Während die EWU-Binnennachfrage zwar geschwächelt habe, aber insgesamt stabil geblieben sei, habe sich insbesondere der Außenhandel als Wachstumsbremse erwiesen. In der Berichtswoche würden nun die vorläufigen BIP-Daten für die Eurozone (Di., 30.04., 11:00 Uhr) für das 1. Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Positive Vorgaben würden sich dabei seitens der Industrie ergeben. Während die Konjunktur hierzulande weiterhin unter einer ausgeprägten Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes leide, hätten diesbezüglich zum Jahresauftakt insbesondere Frankreich (Di., 30.04., 07:30 Uhr) und Italien (Di., 30.04., 12:00 Uhr) überzeugen können, deren BIP-Daten ebenfalls zur Veröffentlichung anstünden. In Frankreich sollte sich das BIP-Wachstum vor diesem Hintergrund von +0,3% auf +0,4% beschleunigt hätten, während Italien mit +0,1% erstmals seit dem 2. Quartal 2018 wieder eine positive Wachstumsrate im Vorquartalsvergleich ausweisen sollte. Da die Analysten von Postbank Research hierzulande - die entsprechenden Daten würden erst Mitte Mai bekanntgegeben - insbesondere aufgrund der Industrie-Schwäche nur mit einem verhaltenen BIP-Plus in der Größenordnung desjenigen von Italien rechnen würden, dürfte das EWU-BIP insgesamt im 1. Quartal 2019 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein. Wachstumsstütze sei und bleibe dabei die Binnenkonjunktur, während der Außenhandel das Ergebnis wohl gedämpft habe. Angesichts der anhaltenden Belastungen durch übergeordnete Themen wie Handelsstreitigkeiten oder Brexit spreche weiterhin vieles dafür, dass mit einer nachhaltigen Wiederbelebung der konjunkturellen Dynamik in der Eurozone nicht vor dem 2. Halbjahr dieses Jahres zu rechnen sei. (29.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.