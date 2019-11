Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index für das Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone legte im November von 100,8 auf 101,3 Punkte zu und übertraf damit auch die Konsensus-Erwartung, so die Analysten von Postbank Research.Die deutsche Inflationsrate habe im November bei 1,1% verharrt. Die Steigerungsrate gemäß dem nach EU-Standards harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) habe sich aber von 0,9% auf 1,2% erhöht. Von daher würden sie an der Erwartung festhalten, dass sich die EWU-Inflationsrate im November von 0,7% auf 0,9% erhöht haben sollte.Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft beeinträchtige seit einigen Monaten auch die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt. Bislang würden sich die negativen Auswirkungen jedoch in engen Grenzen halten. Dies sollte für November bestätigt werden. Die Analysten von Postbank Research würden in saisonbereinigter Rechnung einen Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen um 5 Tsd. gegenüber dem Vormonat erwarten. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte dennoch bei 5,0% verharren. (29.11.2019/ac/a/m)