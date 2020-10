In Italien sei der entsprechende Einkaufsmanagerindex im September nur marginal um 0,1 Punkte gestiegen, und damit weniger als erwartet. Allerdings liege das Stimmungsbarometer mit aktuell 53,2 Punkten vergleichsweise bereits auf einem hohen Niveau.



Erfreulich gewesen sei auch die Aufwärtsrevision des französischen Index von ursprünglich gemeldeten 50,9 Punkten auf 51,2 Punkte. Trotz einer Abwärtsrevision des deutschen Einkaufsmanagerindex habe dieser im September mit 56,4 Punkten im Vormonatsvergleich nach wie vor einen kräftigen Anstieg aufgewiesen. Die Erholung der Industrie im Euroraum scheine somit auch dank einer Belebung des Welthandels weiterhin intakt.



Beim ISM-Index in den USA sei es im September entgegen den Erwartungen zu einem Rückgang um 0,6 auf 55,4 Punkte gekommen. Dies sei vor allem auf einen Rückgang beim Teilindex für die Neuaufträge zurückzuführen gewesen, der im Vormonat allerdings auch auf ein außerordentlich hohes Niveau geklettert sei. Der EUR/USD habe sich von den neuen Daten gestern nicht nachhaltig beeindruckt gezeigt. (02.10.2020/ac/a/m)







Neue Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten gestern mehrheitlich überzeugen, so die Analysten von Postbank Research.Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in dem von einer zweiten Coronavirus-Welle schwer gebeutelten Spanien sei im September unerwartet stark um 0,9 auf 50,8 Punkte gestiegen. Die spanische Industrie hinke damit zwar anderen Ländern hinterher, immerhin signalisiere die Überschreitung der wichtigen 50er Marke aber wieder Wachstum in diesem Sektor.