Bei den Europawahlen haben europakritische Parteien zwar nach bislang vorliegenden Ergebnissen Stimmenzuwächse erzielen können, eine mögliche Sperrminorität dieser Gruppen ist indes ausgeblieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie vor fünf Jahren bilde die Konservative Europäische Volkspartei (EVP) auch im neuen Parlament die größte Einzelgruppe mit rund 180 Sitzen. Allerdings sei erstmals keine Mehrheitsbildung mehr mit der sozialdemokratischen S&D-Fraktion möglich, die mit rund 150 Sitzen wie die Konservativen jeweils fast 40 Sitze gegenüber der Wahl von 2014 eingebüßt hätten. Größter Gewinner sei absolut gesehen die liberale ALDE-Gruppe gewesen, die mit 107 Stimmen drittstärkste Fraktion werden sollte und maßgeblich vom Abschneiden der vor fünf Jahren noch nicht angetretenen Partei des französischen Präsidenten Macron, La Republique on Marche (LRM) profitiert habe.



Insgesamt dürfte das Ergebnis der Europawahlen vor allem im Hinblick auf die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten für Diskussionen sorgen. Zwar werde der deutsche EVP-Spitzenkandidat für den Posten, Manfred Weber von der CSU, seinen Anspruch hierauf als nomineller Wahlsieger anmelden. Ohne die Zustimmung der ALDE und der S&D fehle ihm jedoch eine Mehrheit im Parlament. Somit deute sich ein längerer Koalitionsbildungsprozess an, an dessen Ende auch die Wahl eines unabhängigen Kandidaten stehen könnte. Dies könnte auch Auswirkungen auf die Bestimmung des neuen EZB-Präsidenten haben, der Amtsinhaber Mario Draghi im November turnusgemäß ablösen werde. (27.05.2019/ac/a/m)



