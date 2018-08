Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 12.210,55 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 3,383 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.236,94 Punkten notiert und der FDAX an der EUREX mit 12.231,00 Punkten geschlossen. Der Dow Jones habe den Handel mit 25.669,32 Punkten beendet und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zum Handelsschluss bei 7.377,54 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.850,13 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1438 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.184,25 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Oktober-Kontrakt 71,83 US-Dollar das Fass gekostet.



Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) am Freitag an der EUREX mit 163,56 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,30 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,86 Prozent Rendite) liege derzeit bei 256 Basispunkten.



Die Bundesfinanzagentur begebe am Dienstag im Rahmen einer Neuemission Kapitalmarktinstrumente (Schatz) mit einer zweijährigen Laufzeit und mit einem Volumen von 4,0 Mrd. EUR sowie am Mittwoch im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Bund) mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem Volumen von 3,0 Mrd. EUR.



"Der Bondmarkt senkt den Daumen zu Italiens Budgetplänen wie einst Cäsar im Kolosseum", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die Zweijahresrenditen italienischer Staatsanleihen haben sich allein seit Mitte Juli mehr als verdoppelt und auch die Zehnjahresanleihen notierten in der Spitze bei 3,20 Prozent", erläutere Friczewsky. "Die 2,3 Billionen Euro Staatsverschuldung erdrücken die Italiener und man fragt sich, wie die Europäische Zentralbank mit einer weniger lockeren Geldpolitik und Plänen zum Ausstieg aus dem Staatsanleiheankaufprogramm Ende Dezember gegenhalten kann", führe Friczewsky aus. (20.08.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Leitindices hinken der Wall Street weiter hinterher, so die Experten von LYNX Broker.Auch am Donnerstag hätten die wichtigsten Aktienindices in Europa, wie etwa DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) oder EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), nicht mit der Performance des US-Marktes Schritt halten können. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe weiter hinzugewonnen und liege nun auf Sicht des Jahres 2018 mit 3,84 Prozent im Plus, während der DAX im gleichen Zeitraum ein Minus von 5,47 Prozent aufweise. Der marktbreite US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zeige ebenfalls die Stärke des US-Aktienmarktes - er sei nur noch rund 23 Indexpunkte von seinem Allzeithoch entfernt.