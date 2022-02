An den Rohstoffmärkten könnten die Ölpreise aktuell trotz der Unsicherheiten in Bezug auf Russland/Ukraine nicht mehr weiter zulegen. Der Preis der Sorte Brent sei über Nacht sogar auf unter USD 93 je Fass zurückgegangen. Gold könne demgegenüber viel mehr vom Säbelrasseln profitieren und nähere sich immer mehr der Marke von USD 1.900 an. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold bei USD 1.893,50.



Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern abermals viel stärker als andere "riskante" Veranlagungsformen verloren und notiere aktuell bei etwa USD 40.700.



Die asiatischen Börsen würden sich nach den miserablen Vorgaben der Wall Street heute Morgen etwas weniger dramatisch im Minus präsentieren: Die wichtigsten Indices Japans und Hongkongs würden gegenüber dem Vortag "nur" etwa 0,3 bis 0,5% verlieren.



Am heutigen Tage seien nur wenige Konjunktur- und Unternehmensdatenveröffentlichungen zu erwarten. Wahrscheinlich würden einmal mehr die Meldungen um die Geschehnisse an den nördlichen und östlichen Grenzen der Ukraine im Fokus des Investoreninteresses stehen.



(18.02.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag haben bereits Europas Börsen unter den wieder aufgeflammten Sorgen wegen einer offensichtlich immer wahrscheinlicher werdenden Eskalation des Ukraine-Konflikts gelitten und knüpften solcherart an ihre Vortagesverluste an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Nervosität am Markt habe dann am Nachmittag weiter spürbar zugenommen. Die Furcht vor einem russischen Angriff auf die Ukraine wachse trotz aller Beteuerungen aus Moskau. US-Präsident Joe Biden habe gesagt, die Gefahr einer Invasion wäre "sehr hoch". Nach seiner Einschätzung könne es "in den nächsten paar Tagen" dazu kommen. Russland habe dagegen erneut einen Teilabzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze bekräftigt, was wiederum die US-Regierung als Falschinformation einstufe und vor Naivität im Umgang mit Russland warne. Stattdessen würden die offiziellen USA von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz ausgehen. Russland habe demgegenüber einmal mehr die Absicht bekräftigt, seine Truppen nach dem Ende des Militärmanövers aus Belarus abzuziehen. Das Hin und Her gehe also weiter und schürt Unsicherheit, welche für die Börsen bekanntlich Gift sei. So verloren habe gestern der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) beachtliche 1,8%; der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei gar um nahezu 3% abgesackt.Als wäre die Ukraine-Krise nicht schlimm genug, habe es auch von der Konjunktur wenig Erbauliches gegeben: So seien die US-Baubeginne im Januar im Vergleich zum Dezember um gut 4% gesunken. Zudem sei der Philly-FED-Index, der das Geschäftsklima in der Region Philadelphia messe, im Februar hinter den Prognosen zurückgeblieben. Außerdem sei die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zuletzt stärker gestiegen als dies von Ökonomen prognostiziert worden sei.