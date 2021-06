Dementsprechend sei es wenig verwunderlich gewesen, dass sich im Vorfeld weiterer möglicher US-Zinsnachrichten kaum jemand aus der Deckung habe wagen wollen. Das Zinsthema sei im Moment das alles beherrschende Thema auf den Kapitalmärkten, nachdem die FED zuletzt den ersten Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik gesetzt habe. Aber mit einsetzendem Rückenwind durch die US-Börsen seien schlussendlich auch Europas Aktienindices den positiven US-Vorgaben gefolgt und hätten den Handelstag mit leicht festeren Notierungen beendet.



Die Aussagen des FED-Chefs Powell hätten keine wirklich neuen Erkenntnisse gebracht: In einer vorbereiteten Stellungnahme für die Anhörung habe er festgestellt, dass sich die US-Wirtschaft gut erhole und in den nächsten Monaten mit einem verstärkten Jobwachstum und einem Nachlassen des Preisdrucks in den USA zu rechnen sei. Zudem sehe er die Risiken der Pandemie noch nicht gänzlich gebannt. Dementsprechend habe er erneut die abwartende Haltung der FED unterstrichen, da die Daten über die nächsten Monate erstinterpretiert werden müssten. Offensichtlich habe damit das alte Spiel mit "Zuckerbrot und Peitsche" begonnen, wo auf der einen Seite die nach wie vor lockere Geldpolitikbetont werde, aber auf der anderen Seite immer wieder neue Hinweise auf eine Straffung derselben lanciert würden.



Die US-Aktienindices hätten jedenfalls erfreut darauf reagiert, dass Powell die Geduld der Notenbank vor einer Straffung der Geldpolitik hervorgestrichen habe. Nachdem die Zinsängste damit im Moment wieder in den Hintergrund gedrängt worden seien, habe das Interesse der Investoren wieder dem Konjunkturoptimismus und damit allen voran den Wachstumstiteln gegolten. Tagesgewinner sei wieder einmal die technologielastige NASDAQ gewesen, die nicht nur das höchste Kursplus vorweise, sondern auch wieder ein neues Allzeithoch erklommen habe. Aber auch beim Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sowie dem breiter aufgestellten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei es mit den Aussagen Powells weiter nach oben gegangen.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während japanische Aktien nach dem gestrigen Anstieg leicht zur Schwäche tendieren würden, könnten die chinesischen Festlandbörsen klar zulegen. Die Nase vorne hätten aber mit einem Kurszuwachs von deutlich über einem Prozent eindeutig Hongkong und Taiwan. Was den heutigen Handelsauftakt in Europa betreffe, so würden die Frühindikatoren einen wenig veränderten bis leicht positiven Start in den Tag signalisieren.



Auf der Rohstoffseite seien die Ölpreise nach den jüngsten Anstiegen und dem zwischenzeitlichen Erreichen eines 32-Monatshoch wieder etwas zurückgekommen, hätten aber bereits heute Morgen die Bergfahrt wieder aufgenommen und würden schon wieder klar im grünen Bereich notieren. Auch Gold sei im gestrigen Umfeld wenig gefragt gewesen, zeige sich aber auch heute in der Früh nur wenig verändert. (23.06.2021/ac/a/m)





