Die politischen Querelen rund um den Brexit, die Kapriolen von US-Präsident Trump und die Aufregung um den aktuellen italienischen Haushaltsentwurf wirken verständlicherweise verunsichernd auf die Märkte, so David Riley, Chief Investment Strategist von BlueBay Asset Management.In diesem Umfeld eignen sich für Investoren unserer Meinung nach am ehesten wenig restriktive, alternative und Absolut-Return-Strategien, so die Experten von BlueBay Asset Management. Das in den USA zu beobachtende Anziehen der Zinsschraube wirke sich in den Schwellenländern mit höheren Zinsen und schwächeren Währungen aus. Die Anpassung ist unsere Einschätzung nach noch nicht vollständig vollzogen und es könnten sich daher strategische Einstiegschancen für Investoren ergeben, so die Experten von BlueBay Asset Management.Das ganze Jahr 2018 sei bislang durch das überdurchschnittliche Wachstum der US-Wirtschaft geprägt gewesen. Diese Wachstumsstory sei nach Meinung der Experten von BlueBay Asset Management aber bereits eingepreist. Andererseits würden sie europäische Risikoanlagen und die Schwellenländer als zu pessimistisch bewertet halten. Deshalb sähen die Experten gerade für europäische Risikoanlagen sowie in den Schwellenländern bis zum Jahresende Spielraum für eine Outperformance.