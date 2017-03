Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Dank eines besonderen EU-Bildungsprogramms können 2.500 Flüchtlingskinder griechische Schulen besuchen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das von der Internationalen Organisation für Migration ausgeführte Programm startete vergangenen Herbst und hat inzwischen 2.500 Flüchtlingskindern geholfen, sicher mit Bussen in nahegelegene Schulen zu kommen und mit Lernmaterialien auszustatten. Christos Stylianides, EU-Kommissar für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, sagte heute (Freitag) in Brüssel zu den neuen Zahlen: "Flüchtlingskinder mit Ausbildung zu versorgen gehört zu unseren Prioritäten bei der EU-Unterstützung für Griechenland. Tausende Kinder erhalten so die Chance auf eine bessere Zukunft. Die Europäische Kommission arbeitet eng mit den griechischen Behörden und humanitären Organisationen zusammen, um die Lebensbedingungen von Flüchtlingen und Migranten in dem Land zu verbessern."



Das griechische Parlament hatte im August 2016 beschlossen, Flüchtlingskindern den Zugang zu griechischen Schulen zu erlauben. Mit den EU-Fördermitteln können der Schultransport und die Schulmaterialien kofinanziert werden. (03.03.2017/ac/a/m)







