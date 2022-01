James von Moltke, der CFO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, habe gesagt, er sei zuversichtlich, dass der Kreditgeber sein Renditeziel von 8% im Jahr 2022 erreichen werde. Er habe gesagt, dass sich die Situation im Investmentbanking in diesem Jahr normalisieren werde, da die Erträge etwas höher ausfallen würden als bisher erwartet.



Einschätzungen von Analysten



- Hauck & Aufhäuser würden Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) auf "Kaufen" hochstufen. Das Kursziel sei auf 92,00 Euro gesetzt worden.



- LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) werde bei Barclays auf "Overweigt" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 70,00 Euro gesetzt worden.



- thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) werde bei Oddo BHF mit "Neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 12,00 Euro gesetzt worden.



- Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480) werde von Citi mit "Neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 40,00 Euro gesetzt worden. (07.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich, so die Experten von XTB.Gewinne seien im Vereinigten Königreich, Italien, den Niederlanden und Österreich zu verzeichnen. Die Indices der Standardwerte aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland und Polen würden dagegen heute schwächer tendieren. Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr sei das Schlüsselereignis des Tages, und Händler sollten sich auf mögliche Anstiege in der Volatilität einstellen.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich Anfang der Woche seinen Rekordhochs genähert, habe aber keine neuen Rekorde erzielen können, da sich die Stimmung nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls am Mittwoch verschlechtert habe. Der deutsche Index habe sich auf den psychologischen Bereich von 16.000 Punkten zurückgezogen. Heute Morgen sei dieser Bereich unterschritten worden, aber der Index habe Unterstützung durch den 200er-SMA im H4-Chart gefunden. Eine Erholung sei eingeleitet worden, und der Kurs teste erneut den Bereich um 16.000 Punkte, diesmal als Widerstand. Die Aktienmärkte könnten während der Veröffentlichung der NFP-Daten (14:30 Uhr) eine gewisse kurzfristige Volatilität erfahren.Die Anleger von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) würden 300 Millionen Euro Schadenersatz von dem Unternehmen fordern, weil es seine Verwicklung in einen Korruptionsskandal in Europa nicht ordnungsgemäß offengelegt habe. Der Fall habe zu einem 4-Milliarden-Euro-Vergleich mit Behörden aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten geführt. Die Anleger würden behaupten, dass die fehlende Offenlegung der laufenden Verfahren sie dazu veranlasst habe, Aktien zu überhöhten Preisen zu kaufen, was später zu Verlusten geführt habe.