Anders habe es sich hingegen bei den US-Aktienmärkten verhalten. Zwar sei es in den beiden ersten Handelsstunden auch hier deutlich bergab gegangen, allerdings hätten sich die Indices von da an kontinuierlich nach oben gekämpft. Schlussendlich habe sich zwar kein einheitlich positives Bild geboten, da der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den Handel auch mit einem marginalen Minus beendet habe, aber der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und vor allem der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026 WKN: A0AE1X) hätten zur Schlussglocke ein klares Plus vorzuweisen vermocht. Und nicht nur das - die beiden Indices hätten auf Schlusskursbasis sogar noch ein neues Allzeithoch erklommen. Gestützt hätten hier wieder einmal vor allem die Technologiewerte, die trotz mancher Enttäuschungen (z.B. von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM)) von optimistischen Erwartungen an die laufende Bilanzsaison gestützt würden.



Apropos Berichtssaison - mehr als 20% der im S&P 500 gelisteten Unternehmen sowie knapp 33% Werte des Dow Jones Industrials würden in dieser Woche ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, wobei sich darunter etliche Schwergewichte der Technologiebranche wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) oder Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) befinden würden. Vor allem die großen Technologiekonzerne würden ja weiterhin als Profiteure der Corona-Pandemie gelten, wobei es aber im Moment vermutlich mehr darauf ankommen dürfte, wie und welcher Ausblick von den Unternehmen kommuniziert werde.



Die asiatischen Aktienmärkte hätten von den freundlichen US-Vorgaben nicht profitieren können und würden heute Morgen nahezu geschlossen im roten Terrain notieren. Nicht ganz so tiefrot würden die vorbörslichen Indikatoren für den heutigen Handelsbeginn in Europa notieren, wenngleich sie auch auf einen leicht schwächeren Auftakt hinweisen würden.



An den Rohstoffmärkten seien die Ölpreise zunächst hin und her gependelt und hätten den gestrigen Tag schlussendlich gemischt beendet: Während die europäische Marke Brent habe hinzugewinnen können, habe die US-Sorte WTI etwas nachgegeben. Heute Morgen würden sich beide Sorten etwas schwächer präsentieren. Der Goldpreis habe nicht von der zumindest in Europa wiedererwachten Risikoaversion der Anleger profitiert und habe ebenfalls leicht zur Schwäche geneigt. (26.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa ging es am gestrigen Handelstag an den Börsen teilweise recht deutlich nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Offensichtlich setze sich nun unter den Marktteilnehmern die Erkenntnis durch, dass die britische Covid-19-Variante nicht nur aggressiver sei, sondern damit einhergehend auch mehr und höchstwahrscheinlich länger anhaltende Lockdowns zur Folge haben dürfte. Hinzu komme auch, dass die Impfkampagnen in den meisten europäischen Ländern nur sehr schleppend anlaufen, was auch durch die immer stärker zu Tage tretenden Lieferengpässe diverser Pharmafirmen indiziert sei.