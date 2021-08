In den USA würden die Anleger derweil gespannt das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole erwarten, welches am morgigen Donnerstag beginnen werde. Dieses sollte zumindest Anhaltspunkte hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung geldpolitischer Maßnahmen der FED liefern. Im Blickpunkt stehe hier eine mögliche Ankündigung des "Taperings" (Zurückfahren der Nettoanleihekäufe). Diese sei nach Lesart des letzten FED-Protokolls nicht ganz unwahrscheinlich.



In einer eher gediegenen Handelssession sei es an den Börsen derweil weiter nach oben gegangen. Sowohl der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der technologielastige NASDAQ-Index hätten neue Rekordhochs erklommen. Die nunmehr fast abgeschlossene Berichtssaison sei in Summe hervorragend gelaufen. Bezogen auf den S&P 500 hätten die Unternehmen ihre Gewinne im Jahresvergleich annähernd verdoppeln können. Sektorseitig hätten in Übersee abermals die Energietitel (+1,6%) mit klarem Abstand die Gewinnerliste angeführt, gefolgt vom Finanzsektor (+0,8%) und dem zyklischen Konsum (+0,7%).



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan und Korea leicht im Plus notieren würden, würden Hongkong und Festland-China ein kleines Minus ausweisen. An der Wiener Börse würden heute CA Immo (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und UBM Development (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) ihre Quartalszahlen vorlegen. In den USA berichte der Softwarehersteller Autodesk. Konjunkturseitig stehe in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex zur Veröffentlichung an.



Öl habe nach den kräftigen Anstiegen am Montag auch gestern erneut zulegen können. Zum einen habe die Hoffnung auf eine höhere Impfbereitschaft nach der vollständigen Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs die Ölpreise, welche wiederum eine höhere Energienachfrage dank Konjunkturbelebung bewirken sollte, unterstützt. Zum anderen sei auf einer Bohrinsel vor der Küste Mexikos ein Brand ausgebrochen, der den Stillstand der Anlage und den Förderausfall von rund 421.000 Fass Rohöl pro Tag zur Folge habe. Gold habe sich zuletzt wenig verändert gezeigt und notiere aktuell bei knapp unter USD 1.800 je Feinunze. (25.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa setzten am gestrigen Dienstag ihren positiven Trend im Großen und Ganzen bei eher dünnen Handelsumsätzen und geringer Volatilität fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gesucht gewesen seien vor allem Reise- und Freizeitaktien, welche auf Sektorebene aggregiert ein Plus von 2,0% verzeichnet hätten. Geholfen habe hier insbesondere die tags zuvor bekannt gewordene vollständige Zulassung des von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) entwickelten COVID-19-Impfstoffs in den USA. Bislang habe lediglich eine Notfallzulassung bestanden. Überproportional hinzugowannen hätten auch die Titel aus dem Grundstoff- (+2,2%) sowie dem Automobilsektor (+0,9%).