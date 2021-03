Das habe sich schon über die vergangenen Wochen gut beobachten lassen. Mit bis zu 1,77% seien die Renditen zehnjähriger US-Anleihen immerhin auf das höchste Niveau seit Januar 2020 gestiegen. Dahinter würden die "Befürchtung" einer von Konjunkturspritzen gestützten Wirtschaftsbelebung (nicht zuletzt etwa auch durch das angepeilte Infrastrukturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe) sowie eine gewisse Angst vor anziehenden US-Inflationsraten stecken. Für den allgemeinen Konjunkturoptimismus in den USA würden auch die Fortschritte in der US-Impfkampagne als wichtiges Element gelten. Laut Präsident Joe Biden sollten 90% der Erwachsenen im Lande in drei Wochen impfberechtigt sein.



Finanzwerte hätten sich gestern von den Turbulenzen erholt, die am Tag zuvor Spekulationen über Schwierigkeiten beim Hedgefonds Archegos ausgelöst hätten. Die Aktien von Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) hätten sich mit Anstiegen von 1,9% bzw. 1,2% überproportional stark präsentiert. Dabei hätten aber wohl auch die anziehenden US-Anleiherenditen entsprechend mit geholfen, die vom Finanzsektor eher als Segen denn als Last gesehen würden.



Heute stünden aus aktueller Sicht keine extrem marktbeeinflussenden Daten auf dem Kalender. Einzelne Nachzügler (u.a. H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318)) würden noch Quartalszahlen berichten und vonseiten der Konjunkturdaten springe die geplante Bekanntgabe der Verbraucherpreisdaten für die Eurozone ins Auge, die wohl etwas höher ausfallen würden als im Monat zuvor.



Die Aktienmärkte Asiens würden sich heute Morgen durch die Bank etwas schwächer präsentieren. Der Goldpreis rutsche auf ein Niveau um die USD 1.680 ab. Die Ölpreise würden sich dagegen recht stabil zeigen. Die Schwäche des Euro zum US-Dollar (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) setze sich vorerst weiter fort. Für den Handelsauftakt an Europas Börsen würden die vorbörslichen Indikationen dennoch auf eine etwas schwächere Eröffnung schließen lassen.



Die Impfstoff-Pioniere BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) hätten Anfang der Woche eine Ausweitung ihrer Produktionskapazität angekündigt. Die beiden Partner möchten jetzt bis Ende dieses Jahres 2,5 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs produzieren. Die Pläne seien in einem allgemein schwachen Umfeld in der Pharmabranche für BioNTech zur Stütze geworden. Im US-Handel seien die Papiere des deutschen Unternehmens um 8,9% gestiegen und hätten sich damit positiv vom insgesamt schwachen Pharmasektor abgehoben. Die Aktien von Pfizer hätten jedoch nicht von der Meldung profitieren können. Sie seien um 1,4% gefallen.



Beim deutschen Automobilkonzern Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) wolle man auf der für heute anberaumten (virtuellen) Hauptversammlung eine umstrittene Dividendenerhöhung beschließen lassen. Ein entsprechender Antrag sehe die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,35 je Aktie vor, also um rund die Hälfte mehr als im Vorjahr. Der Antrag dürfte angesichts der Mehrheitsverhältnisse unter den Anteilseignern durchgehen. Kritik entzünde sich vor allem daran, dass Daimler im Vorjahr durch Kurzarbeitergeld konzernweit rund EUR 700 Mio. eingespart habe und nun die Ausschüttungen erhöhen wolle. (31.03.2021/ac/a/m)







