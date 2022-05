FED-Chef Jerome Powell habe in einem Interview für die nächsten beiden FED-Sitzungen Zinserhöhungen von jeweils einem halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. Dies sei am Markt zwar im Wesentlichen ohnehin so erwartet gewesen, es sei aber ein Risiko gesehen worden, dass die Zinserhöhungsdynamik auch weiter zunehmen hätte könnten. Powell lasse somit erahnen, dass er Hinweise auf Beunruhigung an den Aktienmärkten sowie eine merkliche Wachstumsabschwächung auch unter dem Eindruck hoher Inflationsraten ernst nehme.



Über das Wochenende habe sich das Sentiment wenig verändert gezeigt. Das beginne an den Rohstoffmärkten, wo die Ölpreise nur wenig nachgegeben hätten und das Fass der Sorte Brent wie schon Freitagmorgen rund USD 109 koste. Der Goldpreis verharre ebenso bei etwa USD 1.810 je Feinunze bzw. liege aktuell sogar leicht unter dieser Marke. Beim Bitcoin sei es dagegen seit dem Donnerstag - interessanterweise Hand in Hand mit den Aktienkursen - wieder aufwärts gegangen und somit notiere der wohl bekannteste Vertreter der Krypto-"Währungen" nunmehr bei USD 30.400.



Die Börsen Asiens könnten sich der kurzfristig wiedererlangten Aktieneuphorie weiterhin nicht so recht anschließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liege einzig der indische SENSEX Index (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) nennenswert höher als am Freitag. Andere asiatische Aktienindices würden wenig verändert bis etwas schwächer notieren. Und so würden auch die Indikationen für Europas Börsen aktuell einen Handelsauftakt mit Kursniveaus unter dem Freitagsschluss anzeigen.



Datenseitig sei heute wenig Aufregendes zu erwarten. Unternehmensseitig berichte Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) Quartalszahlen und konjunkturseitig werde für den Nachmittag der Empire State Index erwartet, wobei das Sentiment im Großraum New York sehr wahrscheinlich deutlich zurückgegangen sein dürfte. (16.05.2022/ac/a/m)





Als technische Gegenreaktion sei dies auch mehr als überfällig gewesen. Dennoch müsse man eingestehen, dass die Belastungsfaktoren, welche die Kurse in den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt hätten, nicht plötzlich verschwunden seien: Der Ukraine-Krieg tobe weiter, die US-Notenbank FED sei bzw. viele weitere Notenbanken seien mitten in einem Zinserhöhungszyklus und China kämpfe mit strengen Lockdowns gegen das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie. All das belaste die global vernetzten Wirtschaftsabläufe merklich und führe zu einer Konjunkturabkühlung - im schlimmsten Fall aber auch zu einer Stagnation.