Der DAX sei zu Beginn der gestrigen Sitzung gefallen und habe die Marke von 12.950 Punkten getestet. Danach hätten die Bullen jedoch wieder die Kontrolle übernommen und der Index sei wieder in Richtung der Zone bei 13.150 Punkten gestiegen. Die Aufwärtsbewegung werde heute fortgesetzt, sei aber durch die 200-Stunden-Linie (13.250 Punkte) gestoppt worden. Seitdem werde der DAX zwischen den gleitenden Durchschnitten mit 100 und 200 Perioden (Bereich 13.225 bis 13.250 Punkte) gehandelt. Diese Niveaus sollten kurzfristig als Unterstützung bzw. Widerstand dienen. Bei einem Ausbruch nach oben könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen und der Widerstand bei 13.300 Punkten getestet werden.



Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) sei heute der stärkste Wert im DAX. Die positive Entwicklung des europäischen Technologiesektors sei auf die soliden Ergebnisse des US-Unternehmens Microchip Technologies (ISIN US5950171042/ WKN 886105) im dritten Quartal zurückzuführen. Microchip habe gesagt, dass die Bestellungen im Dezember stark gewesen seien und sich der Auftragsbestand für das erste Kalenderquartal 2020 verbessert habe. Die Ergebnisse könnten als vielversprechend für Infineon angesehen werden, da sich das Unternehmen, ähnlich wie Microchip, auf die Automobil- und Industriemärkte konzentriere.



Die Citigroup habe die Gewinnprognosen für Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) für den Zeitraum von 2019 bis 2021 gesenkt. Der Grund für die Anpassung sei der Preisrückgang für Polycarbonat im letzten Quartal 2019. Darüber hinaus sehe die Bank bei steigendem Angebot nur begrenzten Spielraum für eine deutliche Erholung. Die US-Bank halte ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie und habe das Kursziel auf 36 EUR festgelegt.



Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) sei durch die Commerzbank von "hold auf "reduce" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 62,00 EUR festgelegt worden. (07.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien werden zu Beginn der heutigen Sitzung höher gehandelt, so die Experten von XTB.Im vorbörslichen Handel seien jedoch einige Rückgänge zu erkennen gewesen, da der Iran 13 Szenarien für eine Vergeltung gegen die USA in Erwägung ziehe. Der DAX führe mit einem Anstieg von 0,9% die Gewinne an. Der polnische WIG20 (W20) sei wiederum der größte Nachzügler, da dieser nahe des Schlusskurses vom Freitag notiere.