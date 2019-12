Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei Ende der Vorwoche auf ein neues Jahreshoch gestiegen, habe dies aber nicht lange halten können. Der Index habe sich am Freitag in der zweiten Hälfte der Sitzung zurückgezogen und erneut die Unterstützungszone um die Marke von 13.300 Punkten getestet. Am Montag werde das lokale Hoch vom 19. November (13.373 Punkte) getestet, habe aber bisher nicht durchbrochen werden können. Das Niveau dürfte der kurzfristige Widerstand für die heutige Sitzung sein, während der oben genannte Bereich bei 13.300 Punkten als erste Unterstützung dienen sollte. Die vorläufigen EMI-Daten seien die wichtigste Veröffentlichung für den DE30 gewesen, aber heute Nachmittag könnte mit den EMIs aus den USA (15:45 Uhr) weitere Volatilität auftauchen. Abgesehen davon sollten Händler auf handelsbezogene Nachrichten achten, wobei diese eher während der US-Handelszeiten auftauchen dürften.



Nach monatelangen Gesprächen werde erwartet, dass die deutschen Behörden ein Gesetz verabschieden würden, das den Kauf von 5G-Geräten von "nicht vertrauenswürdigen" Anbietern verbiete. Die Entscheidung würde das Geschäft von Huawei in Europas größter Volkswirtschaft erheblich beeinträchtigen. Der chinesische Botschafter in Deutschland habe davor gewarnt, dass sein Land gegen solche Maßnahmen vorgehen würde, und angedeutet, dass China die Einfuhr deutscher Autos ins Visier nehmen könnte. Solche Maßnahmen könnten die Aktien von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), Volkswagen (ISIN DE0007100000/ WKN 710000, Vz.), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) oder Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) beeinflussen, da deutsche Autos rund ein Viertel von den 28 Mio. verkauften Autos in China ausmachen würden.



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) sei durch Barclays von "underweight" auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 65 EUR festgelegt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien eröffneten die neue Woche dank des Optimismus um den Handel sowie der besser als erwarteten Daten aus China höher, so die Experten von XTB.Selbst die schwachen europäischen EMI-Daten hätten die Marktstimmung nicht verschlechtert. In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden am meisten zulegen würden.