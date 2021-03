Resiliente Unternehmen: Resiliente Unternehmen hätten oft unterschätzte Geschäftsmodelle. Ein Beispiel seien Lebensmittelhändler: Ihre Aussichten hätten unter der Konkurrenz durch Discounter oder Online-Aufsteiger gelitten. Tesco, die größte Supermarktkette Großbritanniens, habe während der Pandemie dank ihrer überzeugenden Online-Präsenz jedoch ein erstaunliches Durchhaltevermögen gezeigt.



Transformations-Champions: Andere Unternehmen müssten sich verändern, um zu überleben und zu gedeihen, insbesondere nach einem globalen Schock. So habe Ubisoft Entertainment (ISIN FR0000054470 / WKN 901581), ein französischer Hersteller von Videospielen, immer komplexere Spiele entwickelt und seine Konsolen immer wieder neu erfunden, um dem sich wandelnden Geschmack und den immer größeren Erwartungen der Spieler zu entsprechen. Das habe die Nachfrage von 'Stuck-at-home'-Spielern während des Covid-19-Lockdowns unterstützt und die Marktposition von Ubisoft gestärkt. Da die Entwicklung von Videospielinhalten eine besondere Kultur erfordere, hätten es dagegen Giganten wie Amazon und Google nicht geschafft, in den Videospielmarkt einzudringen.



Nutznießer der Normalisierung: Wenn die Pandemie überwunden sei, könnte die Welt in mancher Hinsicht wieder zum Alten zurückkehren. Dafür seien Immobilienunternehmen ein gutes Beispiel. Immobiliengruppen wie Aroundtown hätten in Deutschland unter staatlichen Regelungen gelitten, die es Hotels erlauben würden, Mietzahlungen zu stunden. Aroundtown habe ihr Vermögen zu 24 Prozent in Hotels investiert, zu 50 Prozent in Bürogebäuden und zu 13 Prozent in Wohnimmobilien. Wenn der Reiseverkehr und der Tourismus mit Aufhebung des Lockdowns wieder anziehen und Hotels wieder Miete zahlen würden, sollten Immobilienkonzerne mit einer soliden, attraktiv bewerteten Vermögensbasis für eine Erholung gut positioniert sein.



Auch gebe es Branchen, die von allen drei Trends profitieren könnten. In der Autoindustrie ziehe beispielsweise die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen an. Diese könnte weiter steigen, falls die Pandemie mehr Menschen dazu bringe, aus den Städten aufs Land zu ziehen, aber auch wenn die Wirtschaft sich allmählich erhole. Ein möglicher Gewinner dieser Entwocklung sei Faurecia, ein französischer Autozulieferer. Dieser verfüge über ein widerstandsfähiges Geschäft und verkaufe immer anspruchsvollere Komponenten, die sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für herkömmliche Autos benötigt würden.



Für die Experten von AB stehe fest: Europas Wirtschaft werde sich normalisieren - auch wenn es länger dauere als anderswo. Um vielversprechende Unternehmen zu finden, sollten Anleger auf die Fundamentaldaten und die Cashflow-Generierung achten, anstatt sich auf immer höhere Bewertungen zu verlassen. So würden sie das Ertragspotenzial der langfristigen Erholung nutzen. (31.03.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hat die europäische Wirtschaft hart getroffen, so die Experten von AllianceBernstein (AB)."Wenn die Pandemie jedoch überstanden ist, dürften sich vor allem europäische Substanzwerte erholen - und bieten somit interessante Anlagemöglichkeiten", würden Tawhid Ali, Chief Investment Officer für European Value Equities, und Andrew Birse, Portfolio Manager für European Value Equities bei AllianceBernstein (AB) betonen. In welchen Bereichen würden sie besonders große Erholungschancen sehen?Die regionale Wirtschaft Europas habe besonders schwer unter der Pandemie gelitten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums sei im Jahr 2020 um etwa 6,8 Prozent gefallen - im Vergleich zu den USA, deren BIP lediglich um 3,5 Prozent geschrumpft sei. Und auch in diesem Jahr sei der MSCI Europe Index bis Februar hinter dem MSCI World Index zurückgeblieben. Auch habe es an den europäischen Märkten weniger Wachstumstitel gegeben, die von Covid-19 profitiert hätten.